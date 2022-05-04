При этом на внутренних рейсах обслужено 3,8 млн пассажиров (на уровне предыдущего года). Самыми популярными направлениями по России оказались Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Архангельск, Казань, Мурманск, Уфа, Минеральные Воды.

На международных линиях аэропорт обслужил 672 тыс. пассажиров, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, лидерами среди зарубежных направлений с начала года стали Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Минск (Белоруссия), Хургада и Шарм-эль-Шейх (Египет), Ташкент и Ургенч (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ош (Киргизия), Хельсинки (Финляндия).