"Акция "Память. Почта. Парк" пройдет в Подмосковье впервые. Почтовые карточки можно будет получить у волонтеров с 12:00 до 14:00. Они помогут заполнить адресные строки, подскажут индекс. В каждом из парков будет установлен и специальный почтовый ящик", — говорится в сообщении.

Отправить открытку можно будет в 50 парках региона. Среди них — парк культуры и отдыха "Пехорка" в Балашихе, центральные парки в Богородском округе, Королеве, Кашире, Красногорске, Реутове и Мытищах, усадьба "Кривякино" в Воскресенске, парк "Сказка" в Дзержинском, "Березовая роща" в Дмитрове, "Ёлочки" в Домодедово, Истринский городской парк культуры и отдыха, Кузьминский лесопарк и других.