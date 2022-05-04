"В Пятигорске в парке "Цветник" к 77-летию Великой Победы 7 и 8 мая состоится показ художественных фильмов военной тематики. Песни и музыку военных лет 7 мая в парке Победы и 9 мая в Цветнике исполнит военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии", — говорится в сообщении.

Утром 9 мая в Пятигорске пройдет Парад Победы с участием военной и спасательной техники. в 15:00 там пройдет праздничная театрализованная программа "Вальс Победы".

В Кисловодске 9 мая в 9:15 на мемориальном комплексе "Воинская слава" вместе с традиционным шествием "Бессмертный полк" пройдет и "Бессмертный медицинский полк". На Курортном бульваре в 14:00 состоится концерт, во время которого можно будет спеть военные песни под гармонь.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации Ессентуков, 5 мая в 17:00 накануне празднования Дня Победы пройдет майский вальс под одноименную песню.

Восьмого мая в Ессентуках на городском озере состоится патриотический автофестиваль "Победный май" с выставкой машин, концертами. Также в этот день на ледовой арене в шоу Ильи Авербуха выступят известные российские фигуристы. Все номера будут посвящены теме ВОВ, прозвучат песни из кинофильмов военных лет.

Общегородское праздничное шествие в Ессентуках пройдет 9 мая в 10:00, а в 13:00 всех приглашают в парк Победы на фестиваль живых инсталляций и картин.

В Железноводске 9 мая в 12:00 на площади Ленина состоится праздничный митинг Памяти и шествие "Бессмертного полка". В 14:00 на Ferrum-площади будет организован кинопоказ под открытым небом, а также интерактивная игра. Будет работать полевая кухня.

Вечером во всех городах пройдут праздничные концерты и фейерверки.