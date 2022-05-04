"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга 33 940,4 тыс. рублей на компенсацию заработной платы работникам фудкортов и фудплейсов, деятельность которых в периоды с 01.01.2021 по 11.02.2021 и с 17.06.2021 по 01.08.2021 ограничивалась (приостанавливалась) в связи с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предоставление субсидии в текущем году позволит поддержать деятельность точек питания и сохранить рабочие места. Максимальная выплата на одного сотрудника не превысит 76 тыс. рублей.

Владельцы заведений общественного питания ждали выплаты компенсаций с конца прошлого года. В ноябре 2021 года был опубликован проект постановления городского правительства, который предусматривал субсидии на 35,5 млн руб. фудкортам и фудплейсам, пострадавшим из-за антиковидных ограничений. Сами предприниматели заявляли, что этих средств будет недостаточно.