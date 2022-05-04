"Если исходить из наших оценок потребления отечественного топлива российским воздушным транспортом, авиакомпании в уходящем месяце получат из государственного бюджета в виде компенсации за дорогое топливо порядка 11,6 млрд рублей", — сказано в обзоре.

Прогноз экспертов "Петромаркета" от 5 апреля предполагал чуть более щедрые выплаты — 36,3 тыс. руб./т. Выплаты за март оценивались в 56,4 тыс. руб./т.

Керосиновый демпфер заработал для авиакомпаний в сентябре прошлого года. Бюджет компенсирует им 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и установленной государством отсечкой. В 2021 году эта отсечка составляла 53,25 тыс., в 2022 году — 55,9 тыс.