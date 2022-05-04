"В канун 77-й годовщины Победы мы открываем музей, который станет частью мемориального комплекса "Узловая — город воинской доблести". Экспозиция музея рассказывает об истории железной дороги, станции "Узловая" и самого города. Особая роль отведена подвигу узловских железнодорожников, которые вместе со всеми жителями Узловой встали на защиту Родины в годы войны", — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на торжественной церемонии.

Глава региона подчеркнул, что открытие музея завершило реконструкцию вокзала.

Как отметил начальник Московской железной дороги (МЖД) Валерий Танаев, на станции Узловая проведена реконструкция пассажирской инфраструктуры, благоустроена привокзальная площадь. "Вокзал в его новом облике станет визитной карточкой города", — подчеркнул глава МЖД.

Музейный комплекс "Железнодорожная станция Узловая" размещен в одном из залов вокзала. Экспозиция охватывает все этапы истории — от открытия в конце XIX века движения по Сызрано-Вяземской железной дороге, на которой расположилась станция Узловая, до наших дней.

Это пятнадцатый мемориальный комплекс, созданный на вокзалах Тульской области.