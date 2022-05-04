"За четыре праздничных дня жители и гости Подмосковья активно пользовались общественным транспортом. Пассажиры совершили 8,5 млн поездок. Число поездок в этом году увеличилось на 20%, так за аналогичный период прошлого года на общественном транспорте совершили 6 млн поездок", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Анны Кротовой.

По ее словам, наиболее часто пассажиры в праздничные дни ездили до железнодорожных станций. Больше всего поездок пассажиры совершили в Одинцово — 309 тыс., Подольске — 304 тыс. и Балашихе — 284 тыс.

Железнодорожным транспортом воспользовались порядка 2,5 млн человек, отметили в пресс-службе ведомства.

"Всего на поездах ЦППК проехало порядка 2 млн жителей и гостей Московской области, а пригородными поездами МТППК воспользовались более 500 тыс. пассажиров", — заключили в Минтрансе региона.