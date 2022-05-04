«Korean Airlines заявили в среду, что продлят приостановку своих рейсов в Россию до тех пор, пока в российско-украинском конфликте не произойдет каких-либо новых позитивных событий", — пишет издание.

Агентство напоминает, что в марте авиакомпания приостановила полеты в Москву и Владивосток до конца апреля в целях безопасности на фоне обострения конфликта между РФ и Украиной.

"Как заявили в Korean Air, там будут внимательно следить за ситуацией, прежде чем возобновить рейсы в Россию», — отмечает Yonhap.

Рейсы Korean Air на некоторых маршрутах из Инчхона в Европу и США в настоящее время совершаются в обход воздушного пространства России и Украины. В частности, выросла длительность перелетов в Лондон, Париж, Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк, Атланту, Чикаго, Вашингтон, Бостон и Торонто.