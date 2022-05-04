"В первом квартале этого года на Ставрополье отдохнули 297 тыс. человек. Это сопоставимо с уровнем аналогичного периода 2019 года", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент в санаториях и гостиницах региона забронировано около 43 тыс. мест. "В сравнении с весной 2021 года этот показатель вырос практически на треть", — уточняется в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 2021 году Ставропольский край посетили свыше 1,3 млн туристов, что почти вдвое превышает показатель 2020 года и на 30% больше, чем в "допандемийный" 2019 год.