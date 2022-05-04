Причал предназначен для приема пассажирских судов на подводных крыльях, водоизмещающих средних и малых судов. Его эксплуатация стартует с началом навигации.

"В Ленинградской области построены уже шесть причалов в местах, вызывающих наибольший интерес у туристов, и все они востребованы. (..) Мы уже договорились с туристическими компаниями Петербурга, что этот причал станет обязательной остановкой на пути в Шлиссельбург", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Александра Дрозденко.

Строительные работы проводились в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Ленинградской области".

Как сообщалось, соглашением, подписанным в 2018 году между Дрозденко и компанией ООО "Конт", в развитие причальной инфраструктуры Ленобласти предусматривалось вложение 1 млрд рублей. Пристани уже построены и работают в Старой Ладоге, Свирьстрое, на Ореховом острове в истоке Невы, в Дубровке, Киришах и в селе Грузино (Новгородская область).

ООО "Конт", согласно выписке из ЕГРЮЛ, владеет Юрий Клементьев (51%) и панамская Stewart Global Inc (49%).

Обновленный музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" был открыт президентом России в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда 27 января 2018 года. Ежегодно уникальный мультимедийный комплекс посещают 225 тыс. туристов из России и из-за рубежа.

До сих пор добраться к музею-заповеднику можно было автобусом или личным транспортом, теперь туда можно прибыть и по воде.