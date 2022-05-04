"Инвесторы Подмосковья, реализующие проекты строительства и реконструкции гостиничных комплексов, смогут компенсировать процентную ставку по кредиту в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ. Размер субсидии — не более 1 млрд рублей и не выше 15% от общего объема инвестиций", — приводятся в сообщении слова зампреда областного правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Она отметила, что среди условий получения данной меры поддержки — планируемый объем инвестиций не менее 500 млн рублей, величина номерного фонда от 50 номеров и соответствие категории не ниже 3 звезд. При этом реализация таких проектов должна быть начата не ранее 2018 года.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 мая.