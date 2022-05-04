Согласно онлайн-табло на сайте авиаперевозчика, первый рейс «Аэрофлота» в Дели запланирован на 5 мая в 23:25, вылет из терминала С аэропорта «Шереметьево». Полет будет выполняться на Airbus A330-300. Предполагается, что вылеты будут осуществляться два раза в неделю.

Билеты на рейсы доступны на сайте авиакомпании. Стоимость перелета «туда-обратно» в мае по тарифу без багажа составит 35-37 тыс. рублей на человека.

Как пояснила порталу «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, низкие цены на авиаперелеты в Индию обусловлены окончанием туристического сезона в стране: температура воздуха поднимается выше 35 градусов и сопровождается высокой влажностью. Между тем, перелет в Дели можно использовать как стыковку на пути в Таиланд, поскольку такой маршрут обойдется дешевле, чем через Катар или ОАЭ.

В настоящее время посетить Индию с ПЦР-тестом могут как вакцинированные россияне, так и без прививки. Непривитым не нужно соблюдать карантин, но после окончания срока действия первого теста придется делать новые, если нужно сесть на рейс, поезд или автобус для путешествий по стране.