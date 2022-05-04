Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $377 млн, или $1,14 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $11 млн, или 3 цента на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль в минувшем квартале подскочила $1,25 на акцию с 10 центов в прошлом году, что существенно превзошло средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 90 центов на акцию.

Выручка Marriott взлетела на 81,3%, до $4,2 млрд. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $4,17 млрд.

Выручка в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR) в январе-марте увеличилась на 96,5% в годовом выражении, в США и Канаде показатель повысился на 99,1%.

Котировки Marriott в ходе предварительных торгов в среду растут на 1,7%. С начала 2022 года капитализация компании выросла на 4,7% и составляет сейчас около $58,3 млрд, индекс S&P 500 за это время потерял 12,4%.

Marriott International управляет около 8 тыс. гостиниц в 139 странах мира под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.