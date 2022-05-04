Отмечается, что с марта прервались полеты в Киев и Харьков, однако на численности пассажиров это не сказалось.

Аэропорт в первом квартале этого года получил чистую прибыль в размере около 2,4 млн евро против 382 тыс. евро убытка годом ранее. Доходы составили 15,3 млн евро (рост на 77%). Доходы от продаж выросли почти в 2,5 раза — до 11,9 млн евро. Коммерческие доходы сократились на 11% — до 3,4 млн евро.

Расходы возросли на 43% — до 12,9 млн евро. Наиболее значительный рост расходов зафиксирован в категориях товаров, материалов и услуг — электроэнергии, газа и дизтоплива. В условиях затяжной и снежной зимы увеличились также расходы на реагенты, которые в свою очередь также подорожали.

Инвестиции предприятия в первом квартале составили 1,9 млн евро.

Таллинский аэропорт — крупнейший аэропорт Эстонии, принадлежит государству.