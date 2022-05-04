«Оперативным штабом принято решение с 16 мая 2022 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полетов, в Эквадор», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что с этой же даты будут сняты ограничения по аэропортам России, открытым к выполнению международных полетов: Анадырь, Благовещенск, Братск, Курган, Магас, Остафьево (Московская область), Петрозаводск, Провидения (Бухта), Сабетта, Саранск, Симферополь, Ульяновск, Чебоксары, Элиста, Ярославль.

По информации Ассоциации туроператоров России, некоторые компании предлагают туры в Эквадор, но для организации чартерных программ в страну нет достаточного спроса.

Для въезда в Эквадор гражданам РФ виза не нужна. Путешественникам потребуется сертификат вакцинации (одобрен Спутник V) проведенной не ранее, чем за 14 дней до въезда в страну, или отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 72 часов). По прибытии пассажирам выборочно проводится экспресс-тест на антиген.