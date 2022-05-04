"Вылеты в Анталью выполняются два раза в сутки семь дней в неделю. В конце мая запланировано увеличение числа вылетов до трех в сутки", — говорится в пресс-релизе.

Полеты осуществляются на лайнерах A321 и Boeing-737-800.

"Во второй половине мая планируется запуск рейсов из Казани в Бодрум и Даламан", — отмечается в пресс-релизе.

Программа чартеров Turkish Airlines в эти города из Казани выполняется впервые, уточнил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

Он отметил, что Turkish Airlines также выполняет из Казани регулярные рейсы в Стамбул — пять раз в неделю. По его словам, через месяц турецкая авиакомпания планирует увеличить частоту рейсов на этом направлении.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines отменила часть дополнительных рейсов из аэропортов РФ на курорты Турции на майские праздники из-за отказа в их согласовании авиационными властями России.

Со своей стороны, Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в правительство с просьбой разрешить турецким перевозчикам выполнять больше рейсов в Россию. Из-за угрозы ареста самолетов российских авиакомпаний при вылете на турецкие курорты возможности туроператоров по формированию полетных программ накануне высокого сезона оказались сильно ограничены, объясняла проблему пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Минтранс РФ 29 апреля сообщил о готовности согласовать дополнительные рейсы турецких авиакомпаний при одобрении Турцией аналогичных заявок от российских перевозчиков.