"На участке планируется строительство трех корпусов, а также инженерно-технические постройки. Весь комплекс будет возведен в две очереди, а его общая площадь составит около 18,5 тыс. кв.м. В будущем этот центр станет приятным местом для отдыха и лечения и войдет в динамично развивающуюся инфраструктуру новой Москвы", — рассказала руководитель ведомства Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект внесения изменений в правила землепользования и застройки для этого участка площадью 4,2 га.

Строительство планируется рядом с пересечением Проектируемых проездов №5260 и №7157. Участок находится напротив объекта культурного наследия — усадьбы Валуево. Также место будущего строительства граничит с Валуевским лесопарком и одноименным санаторием.

Отмечается, что на территории центра появится 45 рабочих мест.

Кроме того, там организуют прогулочные маршруты и благоустроят пространство вокруг пруда. Для посетителей будет автомобильная парковка на 38 машино-мест.