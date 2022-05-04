"По итогам тендера S7 выбрала российскую систему бронирования от АО "ОРС", — сообщила "Интерфаксу" представитель компании.

По данным "СПАРК-Интерфакс", на начало июня 2021 года 100% акций ОРС принадлежали ООО "Национальная система бронирования", 84% которого контролировала структура гражданина РФ Рустама Усманова, 16% — структура гендиректора ОРС Александра Сизинцева и его партнеров. По данным газеты "Известия", ОРС принадлежит совладельцу аэропорта "Внуково" и авиакомпании "Азимут" Виталию Ванцеву. "Азимут" сейчас — единственный российский пользователь ОРС, отмечает издание.

Как уточнил "Известиям" Сизинцев, контракт о переходе перевозчика на ОРС еще не подписан, но основные коммерческие условия уже согласованы. Пока что S7 подписала договор о переходе на резервную ОРС (в случае отключения Amadeus на фоне санкций), миграция в основную систему планируется в октябре, отметил он.

Сейчас крупнейшие авиакомпании РФ пользуются услугами в основном иностранных провайдеров систем бронирования — Sabre (США), Amadeus и его "дочки" Navitaire. Сообщалось, что после введения западных санкций против России Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом".

В марте источник "Интерфакса" сообщал, что компании группы "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии" до июня этого года могут заключить договоры с отечественными провайдерами. Для определения контрагента перевозчики до мая должны были провести закупочные процедуры. Выбранные подрядчики, как ожидается, подготовят план по переходу авиакомпаний на отечественные системы бронирования до конца октября.

Кроме ОРС, к российским системам бронирования относится Leonardo. Ей пользуются Red Wings, "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр". Провайдером Leonardo является АО "Сирена-трэвел", следует из данных сайта этой компании. В системе "СПАРК-Интерфакс" нет актуальных данных о ее владельцах, гендиректором при этом значится президент "Транспортной клиринговой палаты" Михаил Баскаков. Считается, что "Сирена-трэвел" связана с "Ростехом".