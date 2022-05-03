"При спуске с горы в расщелину, покрытую снегом, упал помощник руководителя тургруппы и школьник 14 лет. Ребенка из-под снега вытащил сам взрослый пострадавший. Самостоятельно выбраться из снежного плена пострадавшие не смогли", — говорится в пресс-релизе.

На помощь пострадавшим вылетел вертолет Ми-8 из Кызыла, а также находящиеся неподалеку члены другой тургруппы с опытными альпинистами.

Подоспевшие туристы вызволили пострадавших из расщелины, спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда транспортировали их от места происшествия до вертолета, на борту им оказали первую врачебную помощь.

По прилету в столицу Тувы пострадавшие переданы в лечебное учреждение.

Отмечается, что в составе тургруппы путешествовали 17 школьников в сопровождении трех взрослых. Пеший маршрут пролегал из села Шуй-Аксы до горы Цаган-Шибету и обратно.