"Красная площадь закрыта до 9 мая включительно, в это время музейный магазин на Никольской будет закрыт. Вход для посетителей в Исторический музей — через вход 3 у памятника Жукову. Вход в Покровский собор осуществляется со стороны Васильевского спуска", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале музея.

Ранее Исторический музей объявил о графике работы учреждения в связи с подготовкой и проведением военного парада на Красной площади. Так, Исторический музей, Выставочный комплекс, Музей Отечественной войны 1812 года и Новый выставочный зал не будут работать 8 и 9 мая. Покровский собор будет недоступен для посещения 4, 7-9 мая. Палаты бояр Романовых будут закрыты 9 мая.