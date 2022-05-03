«Со вторника, 3 мая, прекращаются все меры контроля и ограничения на въезд лиц в Республику Сербию в связи с инфекционным заболеванием Covid-19 как для иностранных, так и для граждан страны», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно постановлению, с полуночи 3 мая граждане Сербии и иностранные граждане при въезде в страну не будут обязаны предоставлять отрицательный ПЦР-тест, доказательства перенесенной болезни или свидетельство о вакцинации, независимо от того, из какой страны мира они приезжают в республику.