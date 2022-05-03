Как сообщает региональный главк МЧС, в Кировске (в нем сосредоточены горнолыжные комплексы — ИФ) во вторник ожидается ветер в порывах до 25-26 м/с с метелью.
На странице ГК "Большой Вудъявр" в соцсетях сообщается, что на курорте работает только учебный склон и ленточный подъёмник.
На странице ГК "Кукисвумчорр" предупреждают, что из-за непогоды не работают канатные дороги.
Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом. Горнолыжный сезон в Хибинах насчитывает около 200 дней и считается самым продолжительным в России.