На странице ГК "Большой Вудъявр" в соцсетях сообщается, что на курорте работает только учебный склон и ленточный подъёмник.

На странице ГК "Кукисвумчорр" предупреждают, что из-за непогоды не работают канатные дороги.

Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом. Горнолыжный сезон в Хибинах насчитывает около 200 дней и считается самым продолжительным в России.