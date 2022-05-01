"Открыв короб, в который статуя была спрятана на зиму, мы обнаружили, что лук и несколько пальцев девы отломаны. Очевидно, кто-то пытался раскачать или сдвинуть короб, причём с такой силой, что были сорваны металлические крепления", — говорится в сообщении.

Оригинал статуи конца XVIII века, изготовленной в мастерской Карло Альбачини, последние восемь лет хранится в фондах Гатчинского дворца. Ранее она украшала парк.

13 апреля неизвестные оторвали фрагменты гипсовой конструкции серпа и молота на памятном километровом столбе на "Дороге жизни", установленном у поселка Рахья во Всеволожском районе. По данным местных СМИ, конструкцию уже восстановили.