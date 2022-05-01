Аэропорт "Внуково" задерживает вылет в Маглу (Турция), в Сочи и Ереван (Армения). Из "Домодедово" задержан вылет в Минеральные Воды и Махачкалу, некоторые рейсы перенесены на другое время. Из "Шереметьево" также задерживаются вылеты в Сочи, в МинВоды и в Санкт-Петербург. Отменен рейс в Куляб в Таджикистане.

По данным "Яндекс.Расписания" в аэропорте "Жуковский" задержанных или отмененных рейсов нет.

Как сообщалось, в России введены ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части страны, они продлены до 7 мая. Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.