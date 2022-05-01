"Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашёл покой в них. Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами", — отметили в пресс-службе.

В свою очередь, осведомленный источник "Интерфакса" сообщил, что Круковский накануне сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Его доставили в больницу. Но от травм он скончался в воскресенье утром.

Фото: Курорт Красная Поляна

Круковский руководил курортом с 2019 года, в НАО "Красная поляна" работал с 2015 года, входил в совет директоров компании.

"Талантливый руководитель, к своим 37 годам он превратил Красную Поляну в курорт мирового уровня. Очень многое сделал для развития внутреннего туризма в России, обладая уникальной экспертизой в реализации масштабных инвестиционных проектов, в развитии экологического туризма и отельного бизнеса", — отметили в пресс-службе.

"Команда курорта выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Круковского и считает своим долгом продолжить все его начинания и воплотить в жизнь замыслы", — говорится в сообщении.

Круковский родился в Москве, окончил с отличием Московский институт экономики политики и права, закончил Лондонскую бизнес-школу, являлся кандидатом экономических наук. Заслуженно считался одним из лучших топ-менеджеров России, отмечает пресс-служба.

Прощание состоится 3 мая в Красной Поляне.