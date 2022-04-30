В ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым Пололикашвили выразил готовность реализовывать совместные проекты с Азербайджаном. Также генсек UNWTO подчеркнул важность "программ в сферах образования и инноваций совместно с государственным агентством по туризму Азербайджана и соответствующими ведомствами", — говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В свою очередь Байрамов рассказал, что в последние годы в стране была проделана масштабная работа по развитию туристической инфраструктуры. Он заверил, что республика заинтересована в расширении туристических возможностей не только на национальном, но и на региональном уровне. Министр также проинформировал сторону о туристических возможностях на освобожденных территориях Азербайджана.