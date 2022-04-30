"Еще одна новинка сезона – чартеры на Кавказ, первый туристический рейс прибыл из Москвы в Дагестан, в Махачкалу. Дагестан – это и древний Дербент, и знаменитый Сулакский каньон, и Каспий. Удобно, что поездку можно комбинировать с посещением других соседних республик и открывать для себя такой разный Кавказ, где есть и красивая природа, и древние города, и колорит национальных традиций, и вкусная национальная кухня", — цитирует пресс-служба главу ведомства Зарину Догузову.

Как отметили в Ростуризме, все места на первый рейс в Дагестан были проданы еще за две недели до вылета.

Полетная программа туроператора продлится до конца мая, а вылеты запланированы два раза в неделю по средам и субботам. Также с 10 июня "Интурист" запустит чартерную программу из Москвы в Грозный.

В рамках чартерной программы Ростуризма разработаны 9 направлений, куда будут выполняться полеты с конца апреля до конца лета. Так, 29 апреля стартовали рейсы туроператора FUN&SUN из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань. Также возобновлены чартеры туркомпании из столицы в Тюмень, а с 10 июня по сентябрь запланированы полеты в Чечню.

"Чартеры – это всегда предложения в два направления. Поэтому туры сформированы как для жителей Татарстана в Северную столицу, так и для жителей Петербурга в Казань. Программа продлится все лето", — пояснила Догузова.

Она подчеркнула, что идея чартерной программы – формировать удобные, полностью готовые "под ключ" туры, стоимость которых в полтора – два раза дешевле рынка.