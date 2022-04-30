"Высвобожденные средства бизнес сможет направить на текущие расходы, связанные с выплатой зарплаты сотрудникам, перенастройкой производства, логистики. Постановление правительства предусматривает автоматическое продление на 12 месяцев установленных Налоговым кодексом сроков уплаты страховых взносов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отсрочкой смогут воспользоваться предприятия, осуществляющие более 70 видов деятельности, в том числе в сфере здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, занимающиеся производством пищевых продуктов, одежды, мебели, текстильных изделий, издательской деятельностью.

"Также её получат работающие в этих отраслях индивидуальные предприниматели. Речь идёт о страховых взносах, начисленных за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал 2022 года предусмотрена для организаций, осуществляющих более 30 видов деятельности, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу ИТ и телекоммуникаций.