"В ближайшие две недели москвичей и гостей города ждут фотовыставки, концерты, показы отечественных фильмов — всего больше 400 мероприятий", — привели слова Сергуниной в департаменте культуры Москвы.

Заммэра добавила, что большая часть мероприятий будет посвящена 77-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне. Мероприятия пройдут в музеях, библиотеках, кинотеатрах и других культурных пространствах Москвы. Например, в сети кинотеатров "Москино" покажут картины советских режиссеров Василия Шукшина, Михаила Ромма, Семена Тимошенко, Михаила Калатозова. С полной афишей мероприятий можно познакомиться на портале mos.ru.