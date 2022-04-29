Кластер будет называться "Три жемчужины Ярославии", он расположится на территории городского округа Переславль-Залесский, Ростовского и Угличского районов.

"Создание доступных объектов размещения и выстраивание качественной логистики — наши приоритетные с региональной властью задачи. Мы видим, что руководство субъекта комплексно подходит к их решению, используя сразу несколько инструментов национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В ходе встречи Евраев отметил, что сейчас города и районы, которые войдут в кластер, уже привлекают к себе большое число туристов.

"Помочь его раскрытию в полной мере может формирование удобной транспортной инфраструктуры и комфортных городских туристических пространств", — сказал Евраев.

Он добавил, на развитие кластера привлечено 6 млрд рублей бюджетных средств, также планируется вложение 30 млрд рублей частных инвестиций.