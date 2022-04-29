В год празднования 350-летия Петра Великого будет работать новый "петровский" экскурсионный маршрут, в ходе которого посетители узнают о многодневной осаде и взятии войсками Петра I в октябре 1702 года крепости, находившейся тогда под властью Швеции и носившей название Нотебург.

Петербуржцы увидят "петровский пролом" — знаменитую брешь в южной крепостной стене, с которого началось победное шествие петровских полков к Балтике. Они узнают, почему Петр I переименовал взятую крепость в Шлиссельбург, а также услышат рассказ экскурсовода о жизни крепости в петровское время, о строениях и фортификационных сооружениях, появившихся на ее территории в первой четверти XVIII века, и о начале тюремной истории этого места.

В сентябре в крепости Орешек откроется выставка "Зело жесток сей орех...", приуроченная к 320-летию штурма Нотебурга. Она подробно расскажет о ходе и результатах этой петровской баталии. Составить представление о тактических методах и действиях русской армии помогут гравюры, карты, планы и схемы.

Центральное место на выставке займет латунная доска с именами павших при штурме воинов. Она была выполнена к 200-летию штурма Нотебурга народовольцем, узником Новой тюрьмы Антоновым и установлена в крепостной церкви Рождества Иоанна Предтечи. Большой раздел выставки будет посвящён юбилейным торжествам по случаю 200-летнего юбилея штурма, когда Шлиссельбург посетил великий князь Владимир Александрович.

В этом году на территории крепости Орешек состоятся фестивали и праздники, посвященные петровской эпохе: 25 июня — фестиваль "Страж в истоке Невы", 3 и 4 сентября — праздник "День крепости".

В программе культурно-массовых мероприятий театрализованные представления, показательные выступления клубов исторической реконструкции, одиночные поединки и групповые сражения, турниры, реконструкция осады и штурма крепости, а также выступления музыкальных групп, экскурсии, игры и ярмарка народных промыслов. Дети смогут принять участие в мастер-классах традиционных ремёсел.