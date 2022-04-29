Как отмечается, выбор ресторанов будет сделан в соответствии с пятью критериями: качество ингредиентов, мастерство приготовления, гармония вкусов, индивидуальность шеф-повара и постоянство как во времени, так и в меню.

Помимо «звездных рейтингов», в выборку гида также войдет популярная категория Bib Gourmand — награда, присуждаемая заведениям, которые предлагают трапезы из трех блюд по разумной цене.

Гид Michelin («Красный гид») – наиболее известный из ресторанных рейтингов мира, выпускается с 1990 года. В его рамках ресторанам присваиваются "звезды" Michelin от одной до трех. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения ресторана. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды — наивысшее признание, их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город.

В 2021 году гид пришел в Москву, присвоив звезды Michelin девяти столичным ресторанам. Однако после начала спецоперации на Украине компания заморозила проекты в России.