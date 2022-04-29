"Я поручил администрации начать организацию Октоберфеста в 2022 году без ограничений", — цитирует "Фигаро" слова бургомистра Мюнхена Дитера Райтера.

"Структура изменилась... Перегруженности системы здравоохранения пока не наблюдается", — добавил он.

При этом газета отмечает, что в настоящее время в Германии каждые сутки коронавирусом заболевают около 100 тыс. человек.

Обычно знаменитый фестиваль объединяет около 5 млн человек, отмечает "Фигаро". В 2019 году на фестивале выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели мясо 124 быков и 29 телят. Это был последний фестиваль перед пандемией коронавируса.