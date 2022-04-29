"Проект дневного скоростного сообщения ожидаемо нашел своего потребителя и интегрировался в общую транспортную систему Союзного государства. За первый год данной услугой воспользовалось более 500 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении в пятницу.

30 апреля 2021 года был реализован совместный проект Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД" по организации дневного скоростного пассажирского сообщения между столицами Белоруссии и РФ. Минск и Москву ежедневно связывают две пары скоростных международных электропоездов. Поезда курсируют по зеркальному расписанию, они отправляются из начальных и прибывают в конечные пункты в одно и то же время, преодолевая путь менее, чем за 7 часов.