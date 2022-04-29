«Казань стала хитом этой весны. Туры на майские праздники распроданы уже на 90%. Чтобы все желающие могли купить путевки, мы приняли решение увеличить емкость борта на период майских праздников со 162 кресел до 220», — рассказали в компании.

В FUN&SUN отметили, что 60% туристов приобрели экскурсионные туры или турпакет с перелетом и проживанием. Среди экскурсионных туров самым популярным стал «Привет Казань! Макси». «Большинство путешественников хотят расширить свое знакомство с Татарстаном и не ограничиваться одной Казанью. В рамках программы они также побывают в Свияжске и заедут в Раифский монастырь, отправятся на экскурсию в Болгар», — пояснили в FUN&SUN.

Туроператор предлагает туры в Казань на 4-8 дней, стоимость путевки начинается от 22 тыс. рублей на человека.

В туркомпании добавили, что все чартерные программы FUN&SUN работают в обе стороны, поэтому под эти рейсы при поддержке местных органов власти были разработаны экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург. Продажи туров в Петербург, по заверениям туроператора, идут очень активно: из 220 пассажиров первого рейса экскурсионные туры купили более 150 туристов.

В пресс-службе сообщили, что самая популярная программа у туристов из Казани – «Знакомство с Петербургом. Стандарт» с посещением основных достопримечательностей города на Неве: садов и парков, Летнего сада, Эрмитажа.