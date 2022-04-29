Выставка "Природа Куликова поля. Тайны и загадки" расположена в музейном комплексе в Моховом.

"Это первый опыт музея-заповедника "Куликово поле" по созданию исключительно природной выставки. Основой послужили многолетние исследования научных сотрудников музея по изучению и восстановлению исторического ландшафта места Куликовской битвы", — сказала Котикова.

Выставка состоит из нескольких разделов, каждый из которых посвящен отдельным представителям животного или растительного мира Куликова поля. В качестве экспонатов выступают археологическая, гербарная и энтомологическая коллекции, которые собирались учеными более 30 лет и хранятся в фондах музея-заповедника.

"Это около 400 предметов и природных объектов — чешуя и кости рыб, мхи и лишайники, бабочки, птицы всех местообитаний, степные растения, сельскохозяйственные культуры и инструменты древних земледельцев, трактор времен создания первого музея на Куликовом поле", — отметила Котикова.

"Мультимедийные инсталляции позволят посетителям выставки понаблюдать за жизнью кабанов, лис, зайцев, косуль, лосей", — добавила представитель музея.

В пространстве выставки задуманы природные лаборатории, где каждый может примерить на себя роль биолога-исследователя, выполняя задания сотрудников музея.

В частности, посетителям предложат задания, связанные с климатом памятного места, научат отличать сено от соломы, а также подробнее расскажут о каждом из растений, характерных для территории Куликова поля.

Новый выставочный проект в Моховом будет работать в течение двух лет.

Куликовская битва — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле к югу от места впадения реки Непрядвы в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве стала шагом к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы. Включает территории Кимовского и Куркинского районов, ряд музеев в Туле.