"Операция по разборке обветшавшей церкви, замены части (сгнивших) бревен на новые и обратной сборки храма заняла более года", — отметил собеседник агентства.

Первоначально полная переборка церкви Рождества не планировалась, однако уже в ходе реставрации эксперты убедились, что частичной переборкой проблему не решить. Разборку храма санкционировало министерство культуры РФ, проводили ее сотрудники петербургского предприятия "Ренессанс-Реставрация".

В настоящий момент ведутся работы по благоустройству территории вокруг памятника.

Годом раньше полной переборке подвергся еще один храм "Витославлиц" — церковь Успения Богородицы 1595 года.