"Транспортное средство позволит улучшить условия исследовательских экспедиций, которые приводятся на Кольском полуострове, а также расширит доступ населения и туристов к историко-культурному наследию региона", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что это приурочено к 25-летию открытия канозерских петроглифов.

Петроглифы Канозера датируются 4-2 тысячелетием до нашей эры и входят в пятерку крупнейших памятников эпохи неолита в мире. Наскальные рисунки в Терском районе были случайно обнаружены в 1997 году. Спустя десять лет был учрежден музей наскального искусства "Петроглифы Канозера".

В 2015 году на острове Каменном над петроглифами был возведен купол из монолитного поликарбоната диаметром 20 метров и высотой 10 метров. Купол защитил около 600 древних наскальных рисунков не только от воздействия погодных условий, но и от туристов, которые раньше могли случайно повредить рисунки на камнях.

На данный момент на скалах Канозера и островах Горелый, Еловый и Каменный насчитывается свыше 1245 петроглифов в 18 группах. Среди фигур чаще всего встречаются антропоморфы, зооморфы (лось), ихтиоморфы (белуха), лодки, следы ног и лап. Основным сюжетом стала гарпунная охота больших лодок на, вероятно, белух.

В музее "Петроглифы Канозера" отмечали, что ученые продолжают обнаруживать новые наскальные рисунки и находят так называемые палимсесты — изображения, нанесенные поверх более старых сюжетов.

В 2020 году петроглифы Канозера получили статус объекта культурного наследия федерального значения.

Сообщалось, что идет работа над включением петроглифов Канозера в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно концепции функционирования и развития сети ООПТ регионального значения Мурманской области до 2025 года, региональное Минприроды планирует создать природный парк "Кано-Умбский" площадью 96 тыс. 300 га. На этой территории расположены канозерские петроглифы, а также сохранились места обитания редких птиц и редких видов сосудистых растений.

В Минприроды отмечают, что единственной возможностью сохранения ценных природных и историко-культурных объектов на этой территории является регламентация туризма при создании природного парка.