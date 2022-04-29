"Единый агрегатор платежных систем PAYSYS, зарегистрированный в Узбекистане, представляет российскую платежную систему "Мир". Этой картой теперь можно оплатить покупку билета на поезда, курсирующие по Узбекистану", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из-за введенных санкций российские платежные системы отключены от сервиса Stripe и не могут осуществлять электронную коммерцию.

В пресс-службе подчеркнули, что покупка билетов через карты "Мир" удобна для тех, кто не имеет карт местных банков.

В марте 2019 года платежная система "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым с 2020 года банки Узбекистана начали прием карт "Мир". В июне 2020 года "Мир" запустила трансграничные переводы в Узбекистан, которые можно совершать на карты любых банков-участников платёжной системы Uzcard.