"67-й сезон летней производственной практики на Тульской детской железной дороге в Новомосковске начнется 30 апреля без ограничений в перевозке пассажиров", — сказал Трунов.

По традиции перед началом движения поездов пройдет торжественная линейка. Для гостей юные воспитанники творческих студий детской дороги подготовили концертную программу, экскурсии по учебному корпусу, аттракционы в детском парке и на Аллее Невест.

По детской железной дороге будет курсировать поезд из локомотива "Колибри" и четырех вагонов, три из них имеют тематические названия "Чебурашка", "Музыкальный", "Экскурсионный". В "Чебурашке" и "Музыкальном" в поездке звучат детские песни, в "Экскурсионном" пассажирам рассказывают об истории малой магистрали.

В праздничные майские дни перевозка пассажиров будет осуществляться с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая включительно. Поезда будут курсировать по расписанию с 10 до 17 часов.

В этом году обучение на детской железной дороге прошли более 1,1 тыс. школьников в возрасте от 11 до 17 лет из Новомосковска, Тулы, Узловой, Донского и Кимовска.

"К прохождению летней практики допущены более 1 тыс. юных железнодорожников, которые в течение учебного года изучили основы профессий проводников, машинистов, помощников машинистов, дежурных по станции, монтеров пути, осмотрщиков вагонов", — отметил представитель МЖД.

В 2020-2021 годах детская дорога работала с ограничениями по перевозке пассажиров из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Тульская детская железная дорога не имеет транспортного значения для города и пролегает замкнутым кольцом вокруг Детского парка. Протяженность дороги — 2,7 км. Магистраль в настоящее время имеет три станции: Березки, Парковая, Исток Дона. Движение поездов происходит против часовой стрелки. Поезд в среднем идет 13-14 минут. Здесь проходят обучение основным железнодорожным профессиям школьники 5-11 классов.