"Противоэпидемиологическая готовность Сочи и курортов Краснодарского края высокая", — сказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу.

Она отметила, что разработаны ряд мер для сдерживания рисков различных инфекционных заболеваний.

"Я абсолютно уверена, что все, что мы сегодня делаем и будем делать, обеспечит полноценный и качественный отдых россиян и не только на территории российского Черноморского побережья", — подчеркнула она.

По её словам, в летний период необходимо обеспечить оздоровление всех российских граждан и создать для этого необходимые комфортные условия.

Попова 29 апреля в Сочи проводит совещания по подготовке курортов Краснодарского края к летней оздоровительной кампании 2022 года.