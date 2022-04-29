"Выставка придумана Еленой Яковлевной Кальницкой, генеральным директором ГМЗ "Петергоф", главой Ассамблеи петровских музеев России. (...) Она (выставка — ИФ) о новом стиле, который Петр привез из Европы и (в духе которого — ИФ) воспитывал новое российское дворянство", — сказала статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на церемонии открытия.

Экспозиция, названная "Не только для забавы, но и для дела". История ассамблей Петра Великого", приурочена к 350-летию со дня рождения императора.

Она является передвижной и рассказывает о петровских ассамблеях как одном из самых знаковых и выразительных историко-культурных явлений в России начала XVIII века.

Как отметила Манилова, история ассамблей в год 350-летия Петра I особенно актуальна, потому что это понятие "передает дух петровской эпохи".

Посетители смогут исследовать ассамблейную культуру — ее идеологию, этикет, костюм, музыкальные и танцевальные составляющие, кухню — в интерактивной форме. Также на выставке уделено внимание деятелям петровского времени.

Для удобства проект разделен на четыре тематических блока: сподвижники Петра Великого, история ассамблейной культуры в России, бытовая культура ассамблей и гастрономическая.

В экспозиции представлены цифровые копии предметов из собрания музея-заповедника "Петергоф": комплекс мемориальных вещей Петра Великого, живописные портреты, гравюры и артефакты бытовой культуры петровского времени.

Дополняют выставку текстовые материалы из мемуаров и воспоминаний очевидцев, исторические сюжеты и научные факты об ассамблейной культуре.

Познакомиться с проектом "Не только для забавы, но и для дела" История ассамблей Петра Великого" можно в Верхнем вестибюле Мраморной лестницы Арсенального каре Гатчинского дворца.

"Выставка интерактивная, уникальная своим подходом. Но главное — поистине музейная, так как над ней работали серьезные, хотя ещё очень молодые, музейные работники ГМЗ "Петергоф", которые старались ярко, выпукло, информативно, но, безусловно, исторически и научно достоверно рассказала об ассамблеях Петра Великого", — поделилась Манилова, общаясь с журналистами.

Ассамблеи — форма проведения досуга, введенная в культурную жизнь русского общества императором Петром I. Первая ассамблея состоялась 27 ноября 1718 года в Петербурге.

Ассамблеи собирались преимущественно зимой, три раза в неделю — по воскресеньям, вторникам и четвергам. В программу ассамблей входили еда, напитки, танцы, игры и беседы.

Этикет поведения был регламентирован петровским указом, посещение считалась обязательным для дворян и их жен.

Такое времяпровождение получило распространение не только в Петербурге, но и в Москве. Ассамблеи считаются прообразом дворянских балов.