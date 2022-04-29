"Не все и не всегда ответственно соблюдают правила поведения в лесу, а также правила пожарной и санитарной безопасности. Наша задача — объяснить эти правила жителям, проследить за их соблюдением, не допустить рисков. А в случае необходимости — оперативно ликвидировать возгорание", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олега Баженова в свою очередь добавил, что в рамках профилактической акции будет проводиться патрулирование мест массового отдыха в лесах.

"В каждом лесничестве специалисты лесной охраны совместно с представителями органов самоуправления и общественности будут проводить патрулирование на таких участках. За замусоривание лесов и разжигание костров в неположенных местах предусмотрена административная ответственность, а если ущерб значителен, то даже уголовная", — цитирует Баженова пресс-служба.