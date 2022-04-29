"Идёт задержка рейса, причины пока неизвестны", — сказал представитель пресс-службы.

По данным киргизских СМИ, причиной задержки рейса является проверка сертификата летной годности.

В "Уральских авиалиниях" ситуацию прокомментировать отказались.

Ранее в апреле Еврокомиссия включила в "черный список" 20 российских авиакомпаний, в том числе и "Уральские авиалинии". Этим компаниям запрещены полеты в страны Евросоюза, "поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности", говорилось в сообщении регулятора. Свои опасения он объяснил тем, что после введения против РФ европейских санкций авиакомпании перерегистрировали самолеты, принадлежащие иностранным лизингодателям, в реестре РФ. Росавиация в свою очередь разрешила им эксплуатировать "сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности".

Российские авиакомпании не выполняли рейсы в Евросоюз и до попадания в "черный список": после начала военной операции РФ на Украине ряд западных стран закрыл для них свое воздушное пространство. Росавиация в начале марта рекомендовала авиакомпаниям приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов. Рейсы за границу сейчас выполняются в основном на российских Superjet 100.

Парк "Уральских авиалиний" состоит только из европейских Airbus A320.

"Уральские авиалинии" — одна из крупнейших авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.