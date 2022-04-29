"Отбор проводится на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Заявки на участия в отборе принимаются с 29.04.2022 по 17.05.2022 гг.", — говорится в сообщении ведомства.

Выплаты субсидии по результатам первого отбора планируются в конце июня — начале июля.

Как сообщалось, всего на эти цели из федерального бюджета будет предоставлено 19,5 млрд руб. Всего предполагается провести три отбора: в мае, августе и ноябре 2022 г. Заявить средства авиакомпания может только по билетам, по которым провозная плата возвращена пассажиру, отметили в Росавиации.