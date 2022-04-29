"Рост продаж железнодорожных билетов на майские праздники в направлении Крыма составил 63% по сравнению с прошлым годом, на курорты Юга России продажи увеличились на 40%, — цитирует Савельева пресс-служба Минтранса.

Министр также отметил, что с 30 апреля запускаются перевозки по системе "Единого билета" из российских регионов в Абхазию. Билет, совмещающий поездки на поезде и автобусе или самолете и автобусе, можно также приобрести на морское побережье Калининградской области или на горные курорты Приэльбрусья, Домбая, Архыза и Шерегеша.

Как сообщалось, за I квартал 2022 г. на сети РЖД в дальнем следовании было отправлено 19,3 млн пассажиров (+10,4% г/г).

На майские праздники компания назначила около 400 дополнительных "дальних" пассажирских поездов. В частности, в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Архангельском, Кировом, Кинешмой, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском, Воронежем, Волгоградом, Новозыбковом, Белгородом, Старым Осколом, Имеретинским Курортом, Адлером, Новороссийском, Ижевском, Ульяновском, Челябинском, Екатеринбургом и другими городами.