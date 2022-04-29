"Маршрут под условным названием — и оно отражает географическую ситуацию — "Петровское кольцо Санкт-Петербурга", который охватывает Петербург, Стрельну, Петергоф, Кронштадт, Сестрорецк и опять Петербург. Он для нас очень потенциально интересен", — сказал Корнеев.

Он подчеркнул, что маршрут целиком посвящен петровской истории и охватывает те места, которые не так известны туристам, как хотелось бы, включая территории Кронштадского, Приморского, Курортного районов. Так, предполагается, что из Курортного района кольцо будет замыкаться на Петербурге через новый район Лахты.

"Думаем, что маршрут можно в целом абсолютно точно сейчас доработать и считать большим брендовым маршрутом, потому что при всем богатстве туристских предложений Петербурга эти территории — они все равно открываются по-новому", — сказал Корнеев.

В год 350-летия со дня рождения Петра I, добавил он, уже заработали четыре основных тематических маршрута, которые в этом году будет предлагать Городское туристско-информационное бюро индивидуальным туристам: "Петербург Петра Великого", "Петр I на берегах Финского залива", "Кронштадт Петра Великого" и "Памятники Петру в Петербурге".

Кроме того, ежеквартально бюро будет проводить для гостей города бесплатные экскурсии по классическому пешеходному маршруту "Петровский Петербург", который объединяет Петропавловскую крепость, Адмиралтейство, Домик Петра I, Летний дворец Петра I и Кунсткамеру.