"В 2019 году численность туристов, посетивших Смоленскую область, составила 350 тыс. человек, в 2020 пандемийном году — 175 тыс. туристов. Однако в 2021 году сформировался устойчивый спрос на внутренние туристические предложения, и область посетили 400 тыс. человек", — говорится в сообщении.

В настоящее время по поручению губернатора Алексея Островского разработано 28 мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере туризма. Также отмечается, что власти Смоленской области готовы оказать необходимую поддержку в создании нового трансграничного маршрута Смоленск-Витебск-Полоцк-Псков.