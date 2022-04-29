«В Сочи накоплен колоссальный опыт успешного проведения курортного сезона в условиях коронавирусных ограничений. Особое внимание уделяем выполнению санитарных требований на пляжах и в целом их благоустройству. С учетом политической ситуации в этом году мы отказываемся от получения «Голубых флагов» и переходим на российские стандарты Ростуризма», — цитирует его пресс-служба администрации города.

Как отметил Копайгородский, стандарты Ростуризма жестче международных требований, и пляжные территории полностью готовы соответствовать российским нормам. В этом году впервые почти 30 пляжей Сочи прошли добровольную сертификацию Ростуризма.

Как сообщили в пресс-службе, систему оценки разработали в прошлом году, она задает высокие экологические стандарты. Сертификаты Ростуризма говорят о чистоте моря и побережья, безопасности и доступности отдыха, а также о высоком уровне благоустройства курортной инфраструктуры.

Всего в 2022 году в Сочи планируют благоустроить 188 пляжных территорий.