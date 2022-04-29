"Есть "Ночь в музее", всемирная акция, российские музеи ее тоже поддерживают. Она проходит 21-22 мая. Мы решили провести свою "Ночь в зоопарке" на неделю позже, чтобы наши посетители могли везде успеть", — сказал Сизых.

По его словам, акция "Ночь в зоопарке" будет проходить с 20:00 до 23:00 по местному времени. В это время посетители смогут не только понаблюдать за животными — в программе семь мастер-классов, ярмарка иркутских мастеров, песчаное шоу. Сотрудники также проведут для гостей экзотическую экскурсию "Тотемные животные". Завершит все лазерное шоу.

"Это привлекает молодежь, молодые семьи с детьми с удовольствием приходят. Это интересное и неформальное общение", — добавил директор Иркутского зоосада.

Иркутский зоосад работает с 2013 года, в его коллекции более 80 видов животных — как экзотических, так и сельскохозяйственных. Есть открытые вольеры, где можно контактировать с домашними животными.